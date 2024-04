„Ei ole midagi salata – loomulikult oli see meie jaoks halb üllatus, et osa uue koalitsiooni volikogu liikmetest lõid kõhklema,“ kommenteeris Ossinovski seda, et linnapeaks valimine juhtus alles kolmandas hääletusvoorus.

„Eks meil on mingi aimdus ka, et miks, aga lõpuks on mul hea meel, et igas järgnevas voorus tuli hääli juurde ja viimases oli neid kindlalt 41. Nii et ma usun, et see annab sellise positiivse tunde ka selle osas, et lähinädalatel ja -kuudel võiks uue koalitsiooni toetus kasvada veel,“ lisas Ossinovski.