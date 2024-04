Isegi vere peopesas tukslemine mängib rolli. Ukraina kaitseluure snaiper räägib oma erialast

Täiemõõdulise invasiooni algusest on SBU eriüksuslased end lahinguoperatsioonides igati tõhusalt näidanud. Omaette klassi moodustavad aga SBU snaiperid, kes on viimased kümme aastat osalenud kõige keerukamatel operatsioonidel. Üks neist on Dniprost pärit 40-aastane Kookos, kes oma pärisnime ei avalda. Tsiviilelus töötas ta advokaadina ja seejärel oli toormaterjalidega tegeleva ettevõtte juht. Ent tema unistus oli saada SBU erioperatsioonide keskuse A võitlejaks. Taotluse oli ta esitanud mitu korda, ent seda ei rahuldatud.