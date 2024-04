FOTOD | Eesti 200 esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on Margus Tsahkna. Ankrumees on Indrek Tarand

„Eesti 200 on pika plaani erakond. Meil on pikk plaan Eestile ja meil on pikk plaan Euroopale. Meil on suurepärased kandidaadid, kes on JAH-inimesed, kes on oma valdkonna eksperdid ning omavad tugevat ja selget Euro-visiooni - pikka plaani Euroopale,“ ütles Tsahkna.