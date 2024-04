Iraani sõnul oleksid Iisraeli kättemaksul rängad tagajärjed. Ärevil on ka USA

Lisaks ütles kindralmajor Bagheri, et Iraan on valmis ründama ka USA baase, kui riik peaks Iraani-vastases rünnakus osalema.

CNN-i teatel ütles Biden telefonikõnes Netanyahule, et USA ei kavatse võimalikus Iraani-vastases vastulöögis ühelgi kujul osaleda. Axios lisab, et Biden soovitas Iisraeli peaministrile olukord lõpetatuks lugeda. „Said võidu, lepi selle võiduga,“ vahendab Bideni sõnu anonüümne Valge Maja ametnik.

Samuti olevat Biden öelnud, et USA ei abista ega toeta Iraani-vastast operatsioonu ning Netanyahu vastas, et saab sellest aru. Allikate sõnul tuntakse Valges Majas suurt muret, et Iisraeli järjekordne reaktsioon toob kaasa piirkondliku sõja, mille tagajärjed oleksid katastroofilised.