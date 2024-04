Saksamaa annab Ukrainale üle õhutõrjesüsteemi Patriot

Relvastuse üleandmist alustatakse otsekohe. Koos Saksamaa viimase annetusega hakkab Ukraina valduses olema kokku vähemalt neli Patrioti süsteemi, ehkki Ukraina teatel oleks neid vaja vähemalt 25. Ühe süsteemi on annetanud USA ja ülejäänud Saksamaa.

Pärast telefonikõnet Saksa kantsleri Olaf Scholziga väljendas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi laupäeval lootust, et Saksamaa tarnib Ukrainasse ka muud õhutõrjevarustust. „Töötame Saksamaaga ka täiendava Iris-T süsteemi tarnimise nimel – see on tugev õhutõrjesüsteem,“ ütles Zelenskõi. Samuti loodab Ukraina tema sõnul saada Saksamaalt laskemoona juba olemasolevate õhutõrjesüsteemide jaoks.