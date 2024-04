FOTOD | Olemas! Erakonnad allkirjastasid Tallinna uue koalitsioonileppe

Linnapea kandidaat on sots Jevgeni Ossinovski, kes ütles, et tal on hea meel koos kolleegidega ajaloolisel hetkel seista, et kirjutada alla nelja erakonna koalitsioonileppele. „Ma arvan, et see on ajalooline hetk, mis sümboliseerib uut lehekülge Tallinna linna juhtimises,“ rääkis ta.