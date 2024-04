OTSEPILT ja FOTOD | Tallinna uus linnavõim kinnitatakse erakorralisel istungil ametisse

Linnapea valimiseks toimub salajane hääletus. Istungi juhataja võttis vaheaja, ent vaheaega pikendati. Delfile teadaolevalt võib selle põhjuseks olla see, et linnapea kandidaat Jevgeni Ossinovski pole vajalikke hääli kokku saanud.

Kohal on ka endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond). Delfi küsis, mis toimub. „Seda tuleb koalitsiooni käest küsida, need on nende hääled,“ vastas ta.