OTSEPILT ja FOTOD | Linnapea valimine ei õnnestu. Jevgeni Ossinovski ei saanud ka teisel korral hääli kokku!

Linnapea valimiseks toimub salajane hääletus. Esimesel korral võttis istungi juhataja vaheaja, ent vaheaega pikendati. Hiljem teatati, et kaks valimissedelit olid kehtetud, mistõttu tehti ettepanek teha uus hääletusvoor. Ossinovski sai esimeses voorus 38 häält. See ettepanek läks läbi ehk Ossinovski valimine läks uuele ringile.

Teine voor ebaõnnestus samuti, üks hääl jäi puudu - sellel korral sai Ossinovski 39 häält. Nüüd on võetud järjekordne vaheaeg, enne kui selgub, mis edasi saab.

Kohal on ka endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond). Delfi küsis, mis toimub. „Seda tuleb koalitsiooni käest küsida, need on nende hääled,“ vastas ta.