FOTOD | Ametlik! Jevgeni Ossinovski valiti kolmandas hääletusvoorus uueks Tallinna linnapeaks

Linnapea valimiseks toimus salajane hääletus. Esimesel korral võttis istungi juhataja vaheaja, ent vaheaega pikendati. Hiljem teatati, et Ossinovski sai esimeses voorus 38 häält ja kaks valimissedelit olid kehtetud, mistõttu tehti ettepanek teha uus hääletusvoor. See ettepanek läks läbi ehk Ossinovski valimine läks uuele ringile.

Teine voor ebaõnnestus samuti, üks hääl jäi puudu - sellel korral sai Ossinovski 39 häält. Kell 13 teatati, et tuleb kolmas hääletusvoor.

Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles Delfile, et fraktsioonid arutasid olukorda omavahel ja on 50/50 võimalus, et Ossinovski valitakse kolmandas voorus linnapeaks. Jašini sõnul pole nende fraktsioonis probleemi.

Kella 13.30 paiku selgus, et Ossinovski sai 41 häält, mis tähendab, et ta valiti linnapeaks. Erapooletuid polnud, rikutud sedeleid samuti mitte.

Endine linnapea Mihhail Kõlvart esitas pärast hääletustulemust protesti - tema sõnul rikuti hääletamisel protseduure ning volinikud pildistasid sedeleid ja näitasid neid teistele.

Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) rääkis Delfile enne kolmandat hääletusvooru, kuidas olukord on pingeline. „Mõnevõrra üllatav olukord, me oleme oma ridades ja inimestes kindlad. Usaldame, loodame,“ ütles ta ja lisas, et ta ei arvanud, et sellega võiks probleeme tekkida.

Delfile teadaolevalt käis kolmandas voorus hääletamas Urmo Saareoja Keskerakonnast, kes eelmistes voorudes ei osalenud. Kas see oli potentsiaalne lisahääl, mida vajati? Häältelugemise ruumis oli pärast kolmandat vooru tunda võidurõõmu koalitsioonipoliitikute seas.

Ossinovski ütles Delfile enne kolmandat hääletusvooru, et ta ei soovi praegu kommentaare anda.

Kohal on ka endine linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond). Delfi küsis, mis toimub. „Seda tuleb koalitsiooni käest küsida, need on nende hääled,“ vastas ta.

„Ükskord valitakse linnapea niikuinii,“ naljatles Jaak Juske (SDE).

Volikogu kinnitas heaks ka linnavalitsuse suuruse, kuhu kuulub kaheksa abilinnapead ning kinnitas uued abilinnapead ametisse.

Ametikohtade jaotus Tallinna meer Jevgeni Ossinovski (SDE) Abilinnapead Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond)

Viljar Jaamu (Reformierakond)

Karl-Sander Kase (Isamaa)

Kristjan Järvan (Isamaa)

Margot Roose (Eesti 200)

Aleksei Jašin (Eesti 200)

Madle Lippus (SDE)

Kaarel Oja (SDE) Volikogu juht Sander Andla (Reformierakond)