FOTOD | Ametlik! Jevgeni Ossinovski valiti kolmandas hääletusvoorus uueks Tallinna linnapeaks

Linnapea valimiseks toimus salajane hääletus. Esimesel korral võttis istungi juhataja vaheaja, ent vaheaega pikendati. Hiljem teatati, et Ossinovski sai esimeses voorus 38 häält ja kaks valimissedelit olid kehtetud, mistõttu tehti ettepanek teha uus hääletusvoor. See ettepanek läks läbi ehk Ossinovski valimine läks uuele ringile.

Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles Delfile enne kolmandat vooru, et fraktsioonid arutasid olukorda omavahel ja on 50/50 võimalus, et Ossinovski valitakse kolmandas voorus linnapeaks. Jašini sõnul polnud nende fraktsioonis hääletamisega probleemi.

Kella 13.30 paiku selgus, et Ossinovski sai 41 häält, mis tähendab, et ta valiti linnapeaks. Erapooletuid polnud, rikutud sedeleid samuti mitte.

Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) rääkis Delfile enne kolmandat hääletusvooru, kuidas olukord on pingeline. „Mõnevõrra üllatav olukord, me oleme oma ridades ja inimestes kindlad. Usaldame, loodame,“ ütles ta ja lisas, et ta ei arvanud, et sellega võiks probleeme tekkida.