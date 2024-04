ISW: Iraani rünnakus Iisraeli vastu kasutati Ukrainast tuttavat taktikat

Delfi avaldab osa USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) värskest Iraani-teemalisest raportist. Raporti täistekst on leitav siit . ISW ei ole tõlget toimetanud ja tegu on mitteametliku tõlkega. Islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) õhujõud korraldasid 13. aprillil Iraani territooriumilt suuremahulise drooni- ja raketirünnaku Iisraeli vastu. See on esimene kord, kui Iraan otse enda territooriumilt Iisraeli ründab. Iisraeli kaitsejõudude (IDF) pressiesindaja Daniel Hagari kinnitas Iraani droonide ja seejärel rakettide väljatulistamist Iraani territooriumilt Iisraeli suunas. IRGC kuulutas operatsiooni „Tõeline Lubadus“ välja umbes kell 22.30. Iraani kõrgem julgeolekunõukogu kiitis rünnaku heaks ja selle viisid läbi IRGC õhujõud relvajõudude kindralstaabi juhtimisel. IRGC tulistas Iisraeli suunas välja sadu droone, sealhulgas ühesuunalisi löögidroone Shahed-136. Rünnak koosnes vähemalt kolmest rünnakulainest ja kestis mitu tundi. Iisraeli meedia teatel lähtusid Iraani rünnakud riigi lääneosast, Kermanshah´ maakonnakeskusest ja Hormozgani maakonna Dokuh´ linnast.

Iisraeli meedia ja selles tsiteeritud nimetamata allikate sõnul alustasid USA, Ühendkuningriik, Iisrael ja Jordaania droonide ja rakettide allatulistamist väljaspool Iisraeli õhuruumi kella 00 ja 01 vahel. IDF-i pressiesindaja Hagari ütles pressibriifingul, et Iraan tulistas välja üle 200 drooni, tiibraketi ja ballistilise raketi. Portaal Flightradar teatas, et Iraani, Iisraeli, Jordaania, Iraagi ja Liibanoni õhuruum on suletud. Iraani alaline esindus ÜRO juures teatas portaalis X (Twitter), et operatsioon oli mõeldud vastuseks 1. aprilli Iisraeli õhulöögile Damascuses asuvate IRGC ametnike vastu. Iraani esindus kirjutas, et Iraani operatsioon „Tõeline Lubadus“ loeti kell 01 lõpetatuks.