OTSEBLOGI | Iraan alustas massilist rünnakut Iisraeli vastu. Iisraeli linnades üürgab õhuhäire, on kuulda plahvatusi

IDF-i pressiesindaja Daniel Hagari kinnitas Eesti aja järgi kella 23 paiku, et kümned Iraanist välja lastud droonid on teel Iisraeli poole. Ta teatas, et Iisraeli õhuvägi hoiab droonidel silma peal, ent märkis, et nende riiki jõudmiseks kulub mitu tundi.