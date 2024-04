Reformierakond saab kaks Tallinna abilinnapea kohta. Neile läheb volikogu esimehe koht

Abilinnapea kohti saab Reformierakond kaks: erakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere hakkab vastutama keskkonna- ja kommunaalteemade ning Viljar Jaamu linnavaravaldkonna eest.

Oravapartei saab kokkuleppe kohaselt ka volikogu esimehe koha ning sel kohal on kandidaadiks erakonna senine pressiesindaja ja linnavolinik Sander Andla.

Pere kommenteeris Delfile, et teda väga huvitavad keskkonna- ja kommunaalteemad. Ta lisas, et tal on neil teemadel kogemust ja pädevust ning erakonna usaldus ja mandaat.

Küsimusele, mis ta esimesena abilinnapeana ette võtab, vastas Pere: „Hakkan aprillikuus lumekoristusega tegelema, et ette valmistada.“

Sander Andla on Pere sõnul volikogus kaua töötanud ning tunneb selle juriidilist ja poliitilist maastikku. „Meil on vaja teotahtelist ja energilist inimest, kelle silm särab, kes seisab volikogu juhina heatulemuslikult selle eest, et meil koalitsioon püsib.“ Pere märkis: „Sander on olnud volikogus minu parem käsi, kui soovite.“

Pere rääkis, et nende üks eesmärk on linnavolikogu ja linnaosakogude rolli suurendamine linnajuhtimises. „Kui Keskerakonna ajal tehti linna otsuseid Lasnamäel nende poolt, kes ei teadnud kohalikke asju muudes linnaosades, siis meie muudame seda,“ sõnas ta. „Meie esimeste sammude hulgas on põhimõte, et linnavolikogus ei tehta ühtegi otsust, mis mõjutab kohalikku elu, linnaosakogu seisukohata.“ Ta lisas, et linnavolikogu esimehel on reformi vedamisel võtmeroll, nagu ka linnajuhtimises laiemalt.

Pere lisas, et Kesklinna linnaosa vanemaks saab Doris Raudsepp ja Pirita linnaosa vanemaks Ülle Rajasalu.