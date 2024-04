Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas laupäeval Hormuzi väinas Iisraeliga seotud kaubalaeva, mille pardal on väidetavalt ka Eesti kodanik. Teheran on hoiatanud, et maksab kätte Iisraeli löögi eest Süüria konsulaadile. Iisraeli meedia teatel võib rünnak toimuda juba ööl vastu tänast.