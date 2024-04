VIDEO | Iraani väed hõivasid Hormuzi väina lähedal kaubalaeva. Ajaleht: pardal on ka Eesti kodanik

Ajalehe Hidustan Times kirjutab oma allikatele tuginedes, et laeva pardal on ka üks Eesti kodanik. Välisministeeriumist öeldi Delfile, et tegemist on murettekitava infoga, mille kohta Eesti võimudel veel kinnitust ei ole.

Väidetavalt pardal olev Eesti kodanik on laevameeskonna liige.

Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA kinnitas, et revolutsioonilise kaardiväe helikopter laskus Portugali lipu all sõitva laeva MSC Aries pardale ja viis selle Iraani vetesse. Laev on väidetavalt seotud Iisraeliga, vahendab Reuters.

Aluse operaator MSC kinnitas, et Iraan on selle konfiskeerinud ja teatas, et teeb „koostööd asjakohaste võimudega“ selle ohutu tagastamise ja 25-liikmelise meeskonna heaolu nimel.

Uudisteagentuur Reuters kinnitas, et väidetavatel videokaadritel konfiskeerimisest on näha nimetatud laeva, kuid väljaanne ei suutnud kinnitada video salvestamise kuupäeva.

Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari ütles vastuseks teadetele laeva konfiskeerimise kohta, et „Iraan kannab tagajärgi, kuna otsustas olukorda veelgi eskaleerida“.

Juhtum leidis aset keset kasvavaid pingeid piirkonnas. Iraan on ähvardanud kätte maksta 1. aprillil toimunud õhurünnaku eest oma konsulaadile Süüria pealinnas Damaskuses, mille arvatavasti pani toime Iisrael. Rünnakus hukkus seitse revolutsioonilise kaardiväe ohvitseri.

USA presidendi Joe Bideni sõnul eeldab ta, et Iraan ründab Iisraeli „pigem varem kui hiljem“ ja hoiatas Teherani seda mitte tegema.

