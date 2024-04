Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas Hormuzi väina lähedal laeva

Iraani revolutsiooniline kaardivägi hõivas laupäeval Hormuzi väinas Iisraeliga seotud kaubalaeva. Varasemalt on Teheran teatanud, et võib sulgeda olulise laevatee ja hoiatas, et hakkab kätte maksma Iisraeli löögi eest Süüria konsulaadile.