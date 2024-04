FT: USA teatel tarnib Hiina Venemaale raketi- ja droonimootoreid

USA kõrged ametnikud ütlesid Financial Timesile, et Hiina ja Venemaa töötavad ühiselt Venemaal droonide tootmise nimel. Lisaks aitas Hiina Venemaal parandada oma satelliidi- ja muid kosmosepõhiseid võimekusi.

„Venemaa kaotas konflikti alguses juurdepääsu kriitilistele tööpinkidele Euroopast ja Hiina on asunud lünka täitma,“ ütles endine USA kõrge luureametnik Dennis Wilder FT-le. Tema sõnul on Hiina sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste droonide turuliider.

USA usub, et Euroopa surve on kriitilise tähtsusega, et veenda Pekingit materjalide eksporti lõpetama, ütlesid olukorraga tuttavad inimesed. USA on viimastel nädalatel väljendanud Euroopa riikidele oma muret ja survestanud liitlasi abi saamiseks.

FT allikas ütles, et Peking on muutunud üha kindlamaks, et tema toetus Moskvale ei ohusta majandussuhteid Euroopaga. Ta lisas, et Euroopa riikide sanktsioonid võivad Hiina arvamust oluliselt mõjutada.

Hiina on Venemaad sõdimise ajal toetanud uskudes, et suudab vältida punase joone ületamist, pakkudes materjale, mis ei tehniliselt ei võrdu „surmava“ abiga, ütlesid USA kõrged ametnikud. Sellest olenemata on Hiina toetus aidanud Venemaal taastada oma kaitsetööstust ja vähendada lääneriikide sanktsioonide mõju.

Hiina saatkond USA-s ütles, et Hiina ei ole Ukraina konfliktis „ühelegi osapoolele relvi varustanud“.

„Hiina ja Venemaa vahelist tavapärast kaubandust ei tohiks segada ega piirata. Kutsume USA poolt üles hoiduma Hiina ja Venemaa vahelise normaalse suhte halvustamisest,“ ütles saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu.