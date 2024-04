OTSEPILT | Parempoolsed avalikustasid kandidaatide nimekirja

„Eesti ja Euroopa Liit on vabaduse teelt tugevalt vasakule keeranud,“ ütles erakonna juht Lavly Perling. „Riigiusk, bürokraatia, arusaam, et riik teab paremini, et ametnikud reguleerivad õigemini kui turg, et omanikust enam hoolib ametnik. Ei! Parempoolsed usuvad inimest, mitte riiki, iseendaga hakkama saamist, mitte „lapsehoidja-riiki“, omanike vastutusvõimet, mitte ametkondade korraldamist,“ võttis ta kokku erakonna hoiaku.

Perling tõi esile, et meie lähinaabrid Soomes, Rootsis, Lätis ja Poolas on juba valinud parempoolse arengutee. „Euroopa on tegemas parempööret, aga meie valitsus on endiselt teel vasakule kraavi. Seekordsed Euroopa Parlamendi valimised annavad võimaluse alustada parempööret ka Eestis. Nüüd on Parempoolsete kord,“ ütles Perling.