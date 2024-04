VIDEO | Sydney ostukeskuse rünnakus sai surma vähemalt kuus inimest

Austraalia ajalehe The Sydney Morning Herald andmetel on Westfield Bondi Junctioni kaubanduskeskuses toimunud pussitamises ja tulistamises väidetavalt surma saanud kuni kuus inimest, vahendab Iltalehti.

Politsei abikomissar Anthony Cooke ütles pressikonverentsil, et politseinik tulistas ründajat ja ta hukkus sündmuskohal. Ta lisas, et hetkel on teatatud viiest ohvrist, kes on kurjategija tegevuse tagajärjel oma elu kaotanud. Samuti on mitu vigastatut haiglasse viidud.