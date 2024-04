Kuuba kasuks töötanud endine USA diplomaat mõisteti 15 aastaks vangi

Prokurörid on väitnud, et endine diplomaat tegutses aastakümneid „Kuuba luureteenistuste varjatud agendina“.

„Ma võtan täieliku vastutuse,“ ütles Rocha. Samuti ütles ta perele ja sõpradele, et tal on oma tegude pärast sügavalt kahju.

USA advokaadi abi Jonathan D. Stratton ütles, et valitsus kaalus tema kodakondsuse võtmist, kuid eelistas, et Rocha tunnistaks oma süüd. Lisaks märkis ta, et Rocha vanuses on 15-aastane vanglakaristus võrdne eluaegse vanglakaristusega ja kodakondsuse äravõtmisest oleks vähe kasu. Sellest olenemata on valitsusel võimalus seda ka hiljem taotleda.