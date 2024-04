Nädal aega kadunud olnud meremehed päästeti asustamata Vaikse ookeani saarelt

Leitnant Chelsea Garcia ütles, et meeste leidmise juures oli otsustava tähtsusega palmilehtedest kirjutatud appihüüe. „See leidlik tegu oli otsustava tähtsusega päästetööde suunamisel otse nende asukohta,“ sõnas ta.

Otsingu- ja päästemissioon algas 6. aprillil, kui meremeeste sugulane helistas Guami päästeühenduse keskusesse ja teatas, et mehed pole koju naasnud.

8. aprillil toimetas USA rannavalve lennuki meeskond meremeestele raadio, et nendega kontakti luua. „Meremehed kinnitasid, et neil oli hea tervis, neil oli juurdepääs toidule ja veele ning nad said oma paadi tagasi,“ öeldi avalduses.