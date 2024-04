Venemaa saatis Nigerisse sõjavarustust ja instruktoreid, kes koolitavad vägesid varustust kasutama

Vene riigimeedia RIA Novosti teatas reede varahommikul, et Vene sõjaväeinstruktorid saabusid Nigerisse, et „koolitada kohalikke vägesid terrorismivastases võitluses“.

Nigeri hunta kontrolli all olevad naaberriigid Mali ja Burkina Faso on samuti pöördunud Venemaa poole sõjalise toetuse saamiseks. See on süvendanud lääneriikide muret Venemaa mõju suurenemise pärast Aafrika rahutus Saheli piirkonnas.