Norra tervishoiuminister astus tagasi plagiaadisüüdistuste tõttu

Põhja-Norras Bodoes asuv Nordi ülikool jõudis järeldusele, et Kjerkoli 2021. aastal esitatud magistritöös on palju plagiaati.

„Oleme jõudnud järeldusele, et Ingvild peaks ministri kohalt tagasi astuma,“ ütles peaminister Jonas Gahr Støre pressikonverentsil. Tema sõnul jõuti uurimisega järeldusele, et plagiaat oli „tahtlik“.

„Kuigi on valus, et meid ei usuta, peame leppima tõsiasjaga, et (ülikool) on teisel arvamusel,“ ütles ta ühisel pressikonverentsil peaministriga.