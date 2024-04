Taanis sai plahvatuses viga kuus inimest. Põhjus on seotud kuivšampooni purkidega

Jyllands-Posten kajastab, et häirekeskus sai teate Kopenhaagenist umbes 50 kilomeetrit põhjapool asuvast linnast eile õhtul. Hoones oli tol hetkel kolm 13aastast tüdrukut, üks 11aastane tüdruk ja lisaks ka 44aastane naine. Plahvatuse järel puhkes põleng ning ühest aknast paiskusid välja leegid.

Kõik viis mainitud inimest said vigastada ning viidi haiglasse. Üks neiudest oli naise tütar. Teised tema sõbrannad. Taani uudisteagentuur Ritzau kirjutab, et asjaosaliste seisund on väga raske. Politsei kinnitusel teavitati kohe kõiki lähedasi.