Putin pilkas tulevast Ukraina rahukonverentsi ja hoiatas, et Venemaa ei nõustu pealesurutud rahuplaaniga

Kolmapäeval teatas Šveitsi valitsus, et korraldab juunis kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi, et aidata Ukrainat rahupüüdluses ja avaldas lootust, et Venemaa võib kunagi protsessiga ühineda, vahendab The Associated Press.

Putin ütles, et Venemaad ei kutsutud konverentsile ja märkis, et rahuprotsess ei saa toimuda ilma Venemaata.

„Nad ei kutsu meid sinna,“ ütles Putin. „Pealegi arvatakse, et meil pole seal midagi teha, aga samas öeldakse, et ilma meieta on võimatu midagi otsustada,“ sõnas ta.

Venemaa on lükanud tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi rahuvalemi, mis kohustaks Moskvat oma vägesid Ukraina territooriumilt välja viima, maksma Ukrainale hüvitist ja astuma oma tegevuse eest rahvusvahelise tribunali ette.

Neljapäeval toimunud kohtumisel Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga ütles Putin, et Venemaa on läbirääkimisteks avatud, kuid ei aktsepteeri kunagi „skeemi, millel pole tegelikkusega mingit pistmist“.

Putin on öelnud, et saatis 2022. aasta veebruaris väed Ukrainasse, et kaitsta Venemaa huve ja takistada Ukrainal NATO-ga liitumist, mis kujutaks Venemaale suurt julgeolekuohtu. Kiiev ja tema liitlased on Venemaa sõjalise kampaania hukka mõistnud kui provotseerimata agressiooniakti.

Samuti on Venemaa liider väitnud, et Vene vägedel on pärast Ukraina mullust ebaõnnestunud vastupealetungi ülekaal ja Ukraina ning Lääs peavad „varem või hiljem“ leppima kokkuleppega Moskva tingimustel.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov hoiatas eelmisel nädalal, et tulevased läbirääkimised lahingute lõpetamiseks saavad olla edukad vaid Moskva huvidega arvestades.