Agne aadressiga on erakordselt segane lugu. See maja asus aastaid kahes haldusüksuses korraga: Maeru külas ja Vasalemma alevikus. Kuni 2017. aasta valdade liitmiseni asus see kaksikaadress Vasalemma vallas. Pärast liitumist jäi maja Lääne-Harju valda, aga kaks asukohta (Maeru küla ja Vasalemma alevik) jäid alles ning isegi maa-ameti ametlik nimeregister näitab, et mõlemad variandid olid korraga lubatud.