Belgia prokuratuur hakkas uurima Venemaa mõjutustegevust Euroopa Parlamendis

Märtsi lõpus sai teatavaks, et Tšehhi luureteenistused avastasid Moskva rahastatud võrgustiku, mis levitab veebilehe Voice of Europe kaudu Vene propagandat Ukraina kohta. Väidetavalt on lähenetud ka Euroopa Parlamendi liikmetele ja ka neile makstud Vene propaganda levitamise eest, vahendab flaami ajaleht Het Laatste Nieuws.

Teiste hulgas Euroopa Parlamendi liberaalide ja roheliste fraktsioon nõudsid juba varem juurdluse alustamist võimaliku Venemaa rahastatud mõjutamise kohta. Peaminister De Croo kinnitas nüüd, et Belgia föderaalprokuratuur alustaski juurdlust.

„Belgia luureteenistused on kinnitanud Vene-meelse võrgustiku olemasolu, mis tegutseb erinevates Euroopa riikides ja Belgias. Meie luureteenistuste andmetel on Moskva eesmärgid selged: aidata rohkem Vene-meelseid kandidaate Euroopa Parlamenti ja tugevdada Vene-meelset sõnumit seal. See on tõsine asi. Seetõttu asusin ma tegevusse,“ ütles De Croo.

„Pärast neid paljastusi võtsin ma ühendust Tšehhi peaministri ning Euroopa Komisjoni ja Parlamendi eesistujaga. Me ei saa seda Vene ohtu enda keskel lubada. Me peame nii rahvuslikul kui ka EL-i tasemel tegevusse asuma,“ jätkas De Croo.

„Me vajame rohkem vahendeid Vene propaganda ja desinformatsiooniga võitlemiseks. Belgia palus Eurojustil seda viivitamatult arutada. Lisaks sellele peame me uurima, kas Euroopa vahistamismääruse ja OLAF-i (Euroopa Pettusevastane Amet – toim) mandaat võimaldab selle Vene ohuga tegelda. Kui see nii ei ole, peame me neid mandaate laiendama. Me peame väga valvsad olema,“ ütles De Croo.