Kui on üks asi, milles Valgevene režiim õnnestub, siis on see naaberriikides ärevuse õhutamine. Sõjatehnika liigutati Leedu piirile lähemale ja diktaator Aljaksandr Lukašenka räägib sõjast. Isegi opositsioon on hakanud poetama vihjeid võimalikest agressiooniplaanidest. Kui realistlik selline stsenaarium lähitulevikus oleks?