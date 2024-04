VIDEO | Orenburgi linnapea kuulutas üleujutuse tõttu välja massilise evakueerimise

„Linnas kõlab sireen. See ei ole õppehäire. Toimub massiline evakueerimine! Tulvaolukord Orenburgis on äärmiselt ohtlik. Viimase kümne tunniga on vee tase Uuralis tõusnud 40 sentimeetrit ja on nüüd 1143. See näit on ohtlik,“ kirjutas Salmin Telegramis, vahendab Meduza.