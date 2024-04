150 miljoni eurose hanke kohta algatati järelevalvemenetlus. Advokaat: minu silmad ei ole sellist skeemi veel näinud

„Hange on sedavõrd raskes vastuolus seadusega ja kallutatud, et seda pole võimalik õiguspäraselt jätkata. Ainus võimalus tagada, et lepingut ei sõlmita hankereeglitele valjult vilistades, on protsess tervikuna tühistada,“ põhjendas Parind hanke kehtetuks tunnistamise taotluse saatmist.