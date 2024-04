Venemaal nimetati Läänemetsa ettepanekut Moskva patriarhaat terroriorganisatsiooniks kuulutada „vaimuhaiguseks“ ja „absurditeatriks“

„Kõik vaimuhaiguse tunnused on olemas. Aga ka loogikaga on häda: kellega hakkab siis tema arvates suhtlema Rooma paavst – terroristidega?“ lausus Zahharova ajalehele Izvestija.

Legoida teatas, et talle tundub, et siseminister Läänemetsa avaldus viib Eesti tagasi ususõdade, Pärtliöö ja nõiajahi pimedatesse aegadesse.

„Igale tervemõistuslikule inimesele on selge, et Moskva patriarhaat ei tegele terroristliku tegevusega, ja Eesti territooriumil tegutseb Eesti Õigeusu Kirik, mis, omades vaimulikku sidet Venemaa usklikega, on kindlasti seaduskuulekas organisatsioon,“ kirjutas Legoida.