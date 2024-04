Stockholmis lasti maha koos lapsega ujulasse teel olnud mees

Ajalehe Dagens Nyheter teatel sai politsei väljakutse kolmapäeval kella 18 ajal, vahendab Helsingin Sanomat.

Politsei teatel leiti Skärholmeni keskuse lähedalt tulistamises haavata saanud mees. Hiljem teatas politsei, et mees suri.

Rootsi Televisiooni SVT teatel oli 39-aastane Mikael koos 12-aastase pojaga teel ujulasse.

Teel kohtasid nad tunnelis noortejõuku. Ajalehtede andmetel tekkis mehe ja noortejõugu vahel mingi tüli, mille tagajärjel meest tulistati. Hädaabinumbrile helistas mehe alaealine poeg, teatas teiste hulgas Expressen.

Politsei ei ole seni kedagi juhtumiga seoses kinni pidanud. Uurimine jätkub.

Juhtum on pälvinud Rootsis palju vastukaja. Peaminister Ulf Kristersson kommenteeris seda SVT-le.

„See on hoolimatus, mida saab vaevalt kirjeldada. See on kujuteldamatu julmus,“ ütles Kristersson, kes lubas „teha kõik vajaliku mõrtsukate peatamiseks“.

„Täiesti kohutav, kirjeldamatu. On pea kirjeldamatu, et selline asi võib üldse juhtuda. Ja nüüd on see juhtunud jälle ja veel üks piir on ületatud,“ lisas Kristersson Skärholmenis 39-aastase Mikaeli mälestusüritusel.

Samal üritusel jäi koos Mikaeli lähedastega kaamerate ette Rootsi sotsiaaldemokraatide juht ja endine peaminister Magdalena Andersson. Tapetu õde süüdistas teda ainult kaameratest hoolimises.

Samuti kohal viibinud justiitsministrit Gunnar Strömmerit ja sotsiaalteenuste ministrit Camilla Waltersson Grönvalli süüdistasid inimesed ainult häälte pärast välja ilmumises.

„Viha mõistan ma täielikult, sellele ei ole muud inimlikku reaktsiooni. Aga ma tahan ka öelda, et ma tulin siia, et avaldada austust ja rääkida lähedastega, aga ka, et rääkida neile, mida me praegu teeme,“ ütles Kristersson.