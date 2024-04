Miks tulla õppima Eesti Kunstiakadeemiasse?

Karmo Viherpuu

Gümnaasiumit lõpetades teadsin, et tahan tegeleda erialaga, mis panustaks otseselt ühiskonna ja keskkonna parendamisse. Kaalukausil olevate õigus- ja riigiteaduste asemel otsustasin aga hoopis EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise kasuks. Sain aru, et seda eriala õppides on mul tulevikus võimalik kaasa lüüa inimkeskkonna ja -ruumi arengus.

Valisin EKA just sõbraliku ja vaba atmosfääri, kogenud õppejõudude ning mitmekülgse õppekava tõttu. Kuna tudengite arv kursusel on väike, on võimalik alati saada personaalset tagasisidet praktiseerivatelt arhitektidelt. Oleme nagu omaette kogukond, kus nii kursusekaaslaste kui ka õppejõudude vahel pole mingisugust distantsi. Tavapärane on ka vähemalt korra enda õpingute ajal käia Erasmus+ programmiga vahetusaastal. Arhitektuuri on ju igal pool!