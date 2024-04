Colombia pealinnas Bogotás hakatakse põua tõttu vett normeerima

Mägises eeslinnas La Caleras on elanikud kogenud ajutisi veekatkestusi alates veebruarist ning joogivett on saadud tsisternautodest, mis mööda tänavaid sõidavad.

„On asju, mida ma ei saa enam teha, nagu auto pesemine,“ ütles 36-aastane graafiline disainer Clara Escobar, kes saabus veeauto juurde kahe ämbriga. „Me käime vähem duši all ja me peseme riideid ainult siis kui vaja,“ lisas ta.

46-aastane Lorena Lee, kellel on La Caleras kohvik, ennustas, et ei saa veekatkestuse päevadel oma asutust avada, sest ei saa veeta toitu valmistada.

Keskkonnaminister Susana Muhamad teatas, et märkimisväärset vihma on oodata alles aprilli lõpus või mai alguses.

Riigi president Gustavo Petro teatas pikas postituses X-is, et andis korralduse oluliste muudatuste tegemiseks, et tagada, et kogu elanikkonnal oleks järgmised 30 päeva puhast vett.

„Tuleb põudi, mis on hullemad kui see, millega me silmitsi oleme,“ teatas Petro, lisades, et Bogotá elanikud võivad nüüd ise otsustada, kas takistamatu linnastumine on kestlik.