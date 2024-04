Kapo: metropoliit Eugeni esindas kirikufunktsionäärina selgelt Moskva tahet ja arusaamu

Rešetnikov on teinud korduvalt avaldusi, kus ei tunnista Eesti apostlik-õigeusu kirikut (EAÕK) enne Nõukogude okupatsiooni Eestis tegutsenud õigeusu kiriku seadusliku õigusjärglasena. Venemaa huvide seisukohast on oluline säilitada Vene õigeusu kirikuga seotud ühendused, nende mõju ja vara välismaal, sest see organisatsioon on üks väheseid Venemaa mõjutustegevuse hoobasid, mida rahvusvahelised sanktsioonid ei ole seni otseselt puudutanud.