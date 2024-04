„Päevakord“ | Vene patriarhi ja islamiäärmuslaste jutul ei ole enam palju vahet

Oluline on meeles pidada, et probleem ei ole mitte õigeusus vaid selles, millist poliitikat Vene patriarh Kirill ajab. „Kirillist on saanud Venemaa poliitika suuvooder ja miljonite inimeste mõjutaja. Kuremäe kloostris või Nevski katedraalis palutakse kogu aeg patriarhi eest ja see ei ole tänases Eestis lihtsalt vastuvõetav,“ rääkis värskes Päevakorras Hindrek Riikoja. „Me võime küll rääkida, et Eestis Vene kirik justkui patriarhile ei allu, kuid sisuliselt see päris nii ikkagi ei ole.“