Lukašenka: kaugel pole aeg, kui Ukraina aru pähe võtab ja mõistab, kus on tema õnn

„Kui nad tahavad Šveitsis, nad nimetavad seda rahukonverentsiks, kui nad tahavad seal ilma meieta rääkida rahust Ukrainas, siis issand nendega. Ma olen juba öelnud, et meie positsioon seisneb selles, et nad võivad seal kokku leppida ainult selles, kuidas tugevdada selle konflikti eskalatsiooni. Milline rahuprotsess saab seal ilma Venemaata olla?“ küsis Lukašenka. „Millest saab nendega rääkida, kui nad kavatsevad meile midagi ette dikteerida või peale suruda, need ei ole ettepanekud rahuläbirääkimistele. Ma toetan absoluutselt Venemaa praeguse juhtkonna positsiooni, teie positsiooni rahuprotsessi kohta selles konfliktis. Täna on olemas kõik, et istuda ja kokku leppida. Ma tunnen, et kaugel ei ole see hetk, kui Ukraina aru pähe võtab ja mõistab, kus on tema õnn. Las otsustavad ise.“