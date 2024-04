Pere: Tallinna koalitsioonileping on 95% valmis, paar punkti on veel jäänud

Pärtel-Peeter Pere sõnul kestsid kõnelused eile pikalt ning koju saadi umbes kella kolme ajal öösel. Koalitsioonilepe on tema sõnul 95% valmis ning jäänud on veel umbes viis kuni kuus punkti, mis on ära otsustada ning puhtandisse kirjutada. „Tõesti natukene on jäänud, selline 15 minuti jagu ja siis me võiksime rääkida ka need rollid (linnavalitsuse ametikohad - toim) üle, seda saakski täna teha,“ ütles Pere.