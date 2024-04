Kuidas sündis sinu otsus välismaale õppima minna?

Kuna olen paljulapselisest perest, teadsin, et kraadiõpe välismaal olnuks vanemate rahakotile korralik põnts ja sestap ei mäleta, et oleksin seda varianti kordagi tõsiselt kaalunud. Ju ei olnud siis ka tahtmine piisavalt suur! Aga tahtmine kasvõi korraks ehk üheks vahetussemestriks ära minna lõpuks ikkagi tuli ... ja nagu ikka kipub olema, muidugi siis, kui oli juba natuke hilja. Nimelt oli mul parasjagu käsil bakalaureuse viimane aasta, mis tähendas, et nominaalajaga lõpetamise pidin oma plaanidest sellega maha tõmbama. Peale selle, et lõputöö kirjutamine distantsilt ei tundunud eriti nauditav, oli kevadsemestriks ette nähtud mitmeid kohustuslikke aineid, mida ei oleks õnnestunud ka parema tahtmise juures välisülikoolist üle kanda. Aga kuna selleks ajaks oli soov minna juba nii suur, siis ega see mind pidurdanud! Ainus mõte oli, et „Millal siis veel kui mitte nüüd?“.

Miks just see koht ja see kool?

Hästi populaarne valik välisüliõpilaste seas on ikka olnud Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik... Tundsin, et tahaks minna pisut ebatraditsioonilisemat teed.

Valikul sai kuigi palju määravaks riigi elukallidus, millele soovitan mõelda ka kõigil teistel vahetussemestrile või -aastale minejail. Odavamas riigis pole ohtu, et kogu stipendium läheks pelgalt elamiskulude katteks. Mina tahtsin võimalikult suurel määral iseseisvalt hakkama saada ja nii tundus Ungari hea turvaline valik.

Eks mingid piirid seab paraku ka eriala. Kuna õppisin eesti filoloogiat, ei olnud mul enesest mõista võimalike koolide loetelu just liiga suursugune. Sugulasrahva juurde minek tundus selles mõttes igati turvaline valik. Irooniline on aga see, et kui kooliga ühendust võtsin, selgus, et isegi neil ei ole mulle minu enda erialal ühtegi ainet pakkuda, mistõttu õppisin lõpuks hoopis inglise filoloogiat. Õnneks sain oma punktid hiljem vabaainetesse üle kanda.

Mis oli sinu peamine eesmärk välimaale õppima minnes?