Putin: Venemaa oli sunnitud vastama Ukraina rünnakutele energiaobjektide pihta, aga ei teinud seda humanitaarkaalutlustel talvel

„Kahjuks nägime me viimasel ajal löökide seeriat meie energiaobjektide pihta ja olime sunnitud vastama,“ lausus Putin, vahendab Interfax. „Lähtudes humanitaarkaalutlustest, ei andnud me talvel mingeid lööke, pidades silmas, et ei tahtnud jätta energiavarustuseta sotsiaalasutusi, haiglaid ja nii edasi. Aga pärast löökide andmist meie energiaobjektide pihta olime sunnitud vastama.“