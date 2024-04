USA piiras Iraani rünnaku ohu tõttu oma töötajate liikumist Iisraelis

Iraan on lubanud kättemaksu 1. aprilli õhurünnaku eest oma konsulaadile Süüria pealinnas Damaskuses, vahendab Reuters.

„Ettevaatusest piiratakse USA valitsuse töötajate ja nende perekonnaliikmete isiklikke reise väljaspool Suur-Tel Avivi (sealhulgas Herzliya, Netanya ja Even Yehuda), Jeruusalemma ja Be’er Sheva piirkonda kuni edasise teadaandeni,“ teatas USA saatkond oma julgeolekuhoiatuses. Reisida lubatakse ka nende piirkondade vahel.

USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et Iraan ähvardab „olulise rünnakuga Iisraelis“ ja et USA on pühendunud oma liitlase julgeoleku tagamisele.