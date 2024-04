Siseminister Läänemets: teen ettepaneku tunnistada Moskva patriarhaat terroriorganisatsiooniks

Ta märkis, et see ei puudutaks kogudusi ega tähendaks, et kirikud pannakse kinni, vaid seda, et kiriku Moskva-sidemed lõigataks läbi. "Me peame aru saama, et täna Moskva patriarhaat allub Vladimir Putinile, kes põhimõtteliselt juhib terroristlikku tegevust maailmas," sõnas Läänemets.

"Me peame aru saama, et kui patriarh Kirill on Moskvas kirikupea, siis ükskõik mida Eestis kogudustes räägitakse, see (Kirilli) sõnum on väga jõuline ja tugev ja see kindlasti jõuab inimesteni ja see on millest teatud inimesed (ka Eestis) lähtuvad. /.../ Meil on alust kahtlustada, et (Venemaalt) valmistatakse ette palju suuremateks asjadeks ette (õigeusklike) kogukonda ja see puudutab ka Eestit," lausus Läänemets.