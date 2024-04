Jaapani peaminister kongressile: USA toetus on Ukraina ellujäämiseks hädavajalik

Jaapani peaminister Fumio Kishida kutsus kongressi ees kõneledes ameeriklasi üles mitte kahtlema riigi rollis maailma asjades ja ütles, et Tokyo on oma liitlase toetamiseks tegemas ajaloolisi sõjalisi uuendusi.

„Ma tahan pöörduda nende ameeriklaste poole, kes tunnevad üksindust ja kurnatust, olles riik, kes on kaitsnud rahvusvahelist korda,“ ütles Kishida.

„USA juhtimine on asendamatu. Ilma USA toetuseta, kui kaua läheb enne kui Ukraina lootused Moskva rünnaku all kokku varisevad? Kui kaua läheks enne kui Indo-Vaikse ookeani piirkond seisaks USA kohalolekuta silmitsi veelgi karmima reaalsusega?“ ütles Kishida.

Kishida ütles, et maailm on „ajaloolisel pöördepunktil“, kus vabadus ja demokraatia on ohus, tärkava majandusega riigid omavad rohkem jõudu ja kliimamuutused ning tehisintellekti kiired edusammud häirivad inimeste elusid.