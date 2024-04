Rünnakud Zaporižžja tuumajaamale võivad kujutada endast ohtlikku nihet sõjas

Pühapäeval ründasid droonid Euroopa suurimat tuumaelektrijaama Zaporižžjat. Tabati reaktorihoonet, kuid tuumaohutust see ei mõjutanud, teatas Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur ( IAEA ), vahendab Reuters.

Moskva ja Kiiev on korduvalt süüdistanud üksteist jaama sihikule seadmises. Mõlemad riigid taotlesid pärast pühapäevast rünnakut IAEA juhatuse erakorralist kokkukutsumist.

„Viimased rünnakud on viinud meid selles sõjas terava tagajärgedega punkti,“ ütles IAEA peadirektor Rafael Grossi juhatuse koosolekul tehtud pöördumises.

Ta kutsus juhatust „ükshäälselt toetama IAEA rolli järelevalves“ ja põhimõtteid, mille eesmärk on hoida ära õnnetusjuhtumeid jaamas, sealhulgas igasugused rünnakud selle vastu.

„Me kohtume täna ja ma kohtun järgmisel nädalal ÜRO Julgeolekunõukoguga, sest on ülimalt oluline tagada, et need hoolimatud rünnakud ei tähistaks uue ja tõsiselt ohtliku sõja rinde algust,“ ütles Grossi. Ta lisas: „Löögid peavad lõppema.“