VIDEOD | Tallinna võimukõnelejad on sisulisele kokkuleppele lähedal. Lippus: lõputult pole mõtet kõnelusi pidada

Riina Solman (Isamaa) ütles Delfile, et läbirääkimised käivad edasi. „Vaatame üle võimalikku koalitsioonilepingut, aga õhtul koguneb ka meie Tallinna piirkonna juhatuse inforing. Anname oma liikmetele ja Tallinna piirkonna juhtkonna liikmetele teada meie asjade käigust ja ootame nende tagasipeegeldust, et kas siis pühapäeval meie volikogu fraktsiooni liikmed tulevad koalitsioonilepingut kinnitama või mitte.“

Solman ütles, et täna on kulunud palju aega kolmandate riikide kodanike valimisõiguse teema lahendamisele. „Üllatusega ma tõden, et positsioonid on siin kolme viimase tunni jooksul ühtlustunud tõesti. Isamaa ütleb, et kui nii edasi läheb, siis on see tõenäoline,“ ütles ta kokkuleppele jõudmise kohta.

Möldri ja Aasa avalduse kohta ütles Solman, et sellega andsid nad märku, et on volikogus olulised inimesed, kellega tuleb arvestada. „Ja mulle nagu tundus, et nad andsid läbirääkijatele mõista, et mida te venitate, et aeg on sealmaal. Me kõik ootame, linlased ootavad lahendust.“

Tänane linnapea kohusetäitja Madle Lippus (SDE) ütles Delfile, et kõnelused on lõpusirgel. „Vaatame üle veel kõiki peatükke ja veel viimaseid lahti jäänud küsimusi ja struktureerime seda loogilisemaks.“

Aasa ja Möldri avalduse kohta ütles ta, et nende tunnetus on sama kui kõneluste pidajate oma. „Niipalju kui mina seda lugesin, mis mulje mulle jäi, et tegelikult nende tunnetus on sama, mis meil siin laua taga. Ehk, et kaks nädalat me oleme väga intensiivseid kõnelusi pidanud ja oluline on nende kõnelustega nii linna kui linnaelanike huvides jõuda lõpp-punkti. Lõputult, eriti pooleteiseaastaseks koalitsiooniks, kõnelusi pole mõtet pidada. Oluline on kokku leppida olulisemas ning siis seda ellu viima asuda. Seda mõtet me jagame ja selle sõnumi sealt välja ka lugesime.“