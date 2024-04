Kaitsepolitsei avaldas oma aastaraamatus, et möödunud aastal keelduti väljastamast seitsmele luba riigisaladusele. Neist viiel on seos narkootikumidega.

Kaitsepolitsei rõhutas, et oluline on teadvustada, et narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine ning riigisaladustele juurdepääs ning salastatud teabe töötlemine on üksteist täielikult välistavad asjaolud.