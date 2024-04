Hamasi liider poegade hukkumisest: Me ei anna alla, hoolimata ohvritest

Haniyeh juhib Hamasi poliitilist bürood paguluses, peamiselt liigub ta Türgi ja Katari pealinna Doha vahel. Ta osaleb vahendajate kaudu ka seiskunud läbirääkimistel Iisraeliga, kus püütakse jõuda kokkuleppele relvarahus ja pantvangide vabastamises Gaza sektorist, vahendab The New York Times.

Hamas ütles teisipäeval, et uurib Iisraeli relvarahuettepanekut, kuid see oli „järeleandmatu“ ega vastanud ühelegi rühmituse nõudmisele, vahendab Reuters.

„Meie nõudmised on selged ja konkreetsed ning me ei tee neile järeleandmisi. Vaenlasel on pettekujutelm, kui ta arvab, et minu poegade sihtimine läbirääkimiste haripunktis ja enne, kui liikumine vastuse saadab, sunnib Hamasi oma seisukohta muutma,“ ütles Haniyeh.