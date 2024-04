Peaminister Kallas lendas Poola

Kohtumisel Tuskiga keskendutakse Ukraina toetamisele ja meie regiooni julgeolekule. „Arutame täna Poola peaministriga võimalusi, kuidas kiirendada ja tõhustada Ukraina toetamist. Kurjus ei saa võita, muidu ärkame kõik palju ohtlikumas maailmas. Meie piirkonna riigid mõistavad seda paremini kui need, kellel on naabritega rohkem vedanud,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

Pärast kohtumist Poola ametikaaslasega külastab Kaja Kallas Katõni memoriaali, et mälestada 1940. aastal nõukogude võimu hukatud ligi 22 000 Poola sõja- ja poliitvangi.

Õhtul osaleb Kallas koos Poola, Kreeka, Soome, Iiri, Luksemburgi ja Hispaania peaministritega Euroopa Liidu strateegilise tegevuskava tööõhtusöögil. Tegemist on ülemkogu eesistuja Charles Micheli ellu kutsutud konsultatsioonide sarjaga, mille eesmärk on valmistada ette visioon Euroopa Liidu prioriteetidest järgmiseks 5 aastaks. Tegevuskava projekt on kavas heaks kiita juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.