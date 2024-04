Poola parlament arutab range abordiseaduse leevendamist

Parlamendi alamkoja seadusandjad arutavad nelja erinevat ettepanekut. Praegu kehtib riigis 1993. aasta abordiseadus, mida mõjutas tugevalt katoliku kirik, ja seda karmistati veelgi konstitutsioonikohtu otsusega 2020. aastal, vahendab The Associated Press.

Detsembris võimule saanud peaminister Donald Tusk lubas legaliseerida abordi kuni 12. rasedusnädalani. Ta on öelnud, et selle otsuse teeb naine, mitte preestri, prokuröri või parteiametniku otsus.

Üks nendest on president Andrzej Duda , kellel on vetoõigus seadusandluse üle. Teine on parlamendi spiiker Szymon Hołownia. Abordiõiguste kaitsjad süüdistavad teda valijate tahte rikkumises, sest ta ei võtnud küsimust päevakorda kuude jooksul.

Kehtiva seaduse kohaselt saavad Poola arstid aborti teha ainult siis, kui naise tervis või elu on ohus või kui rasedus on tingitud kuriteost. Sellest olenemata ei tee arstid tihtipeale aborti ka lubatud juhtudel ja on esinenud juhtumeid, kus probleemse rasedusega naised on kaotanud oma elu, kuna arstid seadsid prioriteediks loote elushoidmise.