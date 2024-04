SUUR LUGU | Uutmoodi elu Vene Maailmas. Okupeeritud Donetsk on veeta ja roojakotid visatakse ukse kõrvale

Artikli autor pidas 2022. aasta märtsini suhtlust tuttavaga, kes oli DNR-i ideoloogiatöötaja. Oli huvitav saada režiimi kohta siseinfot kollaborandi enda suust. Suhted varisesid kokku pärast seda, kui kirjutasin Kiievis reportaaži ja mainisin, et meie hooldustöötajad ei pääsenud pooleldi sissepiiratud Tšernihivist enam tagasi. Allikas lausa röökis telefoni: „Kuidas te saate niimoodi valetada, l***d, või et neil käivad hooldustöötajad!“ Mõte, et Vene vägede pealetungi alla sattunud Kiievis on endiselt olemas vee- ja elektrivarustus ning töötavad liftid, paistis okupeeritud Donetski elanikule eriti rafineeritud mõnitusena.